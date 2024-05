Riesi. Gran successo per il Lab Day a Villa la Linia

RIESI. Ha riscosso un gran successo il Lab Day a Villa La Linia. Una giornata indimenticabile per i bambini e ragazzi di Riesi, che hanno partecipato al Lab Day presso la splendida cornice di Villa La Linia. L’evento ha offerto una serie di attività ludico-ricreative, tra cui giochi e laboratori, che hanno coinvolto i giovani partecipanti in un pomeriggio di puro divertimento e apprendimento.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla passione dei volontari del Servizio Civile Universale di Riesi, che hanno lavorato al fianco dei bambini, guidandoli attraverso le diverse attività e assicurando un’esperienza sia divertente che educativa.

La risposta della comunità è stata straordinaria, con un’affluenza che ha superato ogni aspettativa. I sorrisi e le risate dei bambini hanno riempito l’aria, rendendo evidente il grande successo dell’iniziativa. Questo evento non solo ha fornito un’opportunità di svago per i più piccoli ma ha anche rafforzato il senso di comunità e l’importanza del gioco e dell’apprendimento collaborativo.

Con il supporto dei volontari, i bambini hanno potuto esplorare nuovi interessi e sviluppare abilità in un ambiente sicuro e stimolante. L’evento ha dimostrato come il gioco e l’educazione possano andare di pari passo, creando momenti indimenticabili per i giovani partecipanti. In attesa del prossimo Lb Day, la comunità di Riesi può guardare a questo evento con orgoglio e anticipazione per le future iniziative che continueranno a illuminare le vite dei suoi giovani cittadini.