Montedoro. Deliberata in Giunta la prosecuzione del servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

MONTEDORO. La Giunta guidata dal sindaco Renzo Bufalino ha deliberato la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata per minori stranieri non accompagnati (msna) per il triennio 2025/2027. In precedenza, il Comune di Montedoro è stato ammesso dal Ministero dell’Interno per il triennio 2019/2021 al progetto per l’accoglienza integrata di questi minori non accompagnati.

Lo stesso progetto, che ha poi ottenuto la riconferma anche per il triennio 2022/2024, è stato finanziato per ospitare 14 minori stranieri non accompagnati. Siccome, in prospettiva della conclusione di questo secondo triennio prevista per il 31 dicembre 2024, l’ente comunale ha manifestato l’intendimento di proseguire le attività relative a questo servizio, la Giunta ha espresso il suo giudizio favorevole per la sua prosecuzione. Il Ministero dell’Interno, tramite il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ha reso noto che è possibile procedere all’avvio delle procedure di prosecuzione dei progetti in scadenza al fine di dare continuità al servizio di accoglienza per il triennio 2024/2027.

Ciò può avvenire entro il 23 giugno prossimo inviando telematicamente la prosecuzione dei servizi di accoglienza per il triennio 2022-2024 utilizzando la piattaforma informatica https://fnasilo.dlci.interno.it/. E allora ecco che l’amministrazione Bufalino s’è attivata per approvare la prosecuzione delle attività relative al servizio di accoglienza dei soggetti stranieri minori stranieri non accompagnati.