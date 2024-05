Mobilità, Lo Presti (Milano Serravalle): “Ad Asecap Days 24 Paesi e oltre 350 delegati”

(Adnkronos) – “Il bilancio conferma le aspettative e addirittura le accresce e rende indimenticabile l'evento Asecap Days di Milano. Abbiamo registrato 24 Paesi partecipanti, tra i quali anche Cina, Regno Unito, Turchia e Canada. Abbiamo registrato la presenza di oltre 350 delegati rappresentanti dei vari gruppi che operano nel settore autostradale al mondo. Abbiamo conseguito un risultato di particolare pregio anche per quanto attiene all'attività degli sponsor e soprattutto abbiamo costantemente osservato e incessantemente rilevato un entusiasmo, una voglia partecipativa e un desiderio di essere a Milano e di avere preso parte a tale significativo evento”. Parola di Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle, intervistato durante la seconda giornata di lavori degli Asecap Days, l’evento di punta del settore, che riunisce una volta all’anno i principali concessionari autostradali europei in una tre giorni dedicata all’approfondimento delle ultime tendenze e sfide nel campo dei trasporti e delle infrastrutture. L’edizione 2024 degli ASECAP Days, promossa ed ospitata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si svolge, per la prima volta in assoluto, a Milano: “Ospitare per la prima volta gli Asecap Days a Milano, promuovere tale iniziativa per conto di Milano-Serravalle, non può che generare apprezzamento, gratificazione e soprattutto riconoscimento da parte mia nei confronti di tutte le donne e dei giovani di Serravalle che con intenso agire e dedizione costante hanno lavorato per conseguire questo risultato in un breve tempo. ” ha concluso Lo Presti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)