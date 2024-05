Milena. Comune mette all’asta cinque beni immobili, tra cui 3 ex scuole rurali e l’ex Municipio di Villaggio Balilla

MILENA. Sono cinque i beni comunali, del valore di base di 221 mila euro, da vendere all’asta in modo da incassare soldi da destinare alle casse comunali. È quanto ha stabilito il Comune di Milena con cinque beni immobili che sono stati messi all’asta per consentirne la vendita al miglior offerente con la formula della migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.

Si tratta di tre ex scuole rurali che si trovano all’interno di altrettanti villaggi di Milena, e del piano terra e del primo piano dell’ex palazzo municipale di villaggio Balilla. Ma andiamo con ordine. Il primo bene posto all’asta è l’ex scuola rurale del Villaggio Grappa con 402 mc di superficie, mentre l’importo a base d’asta di questo immobile è di 33 mila euro. C’è poi l’ex scuola rurale di villaggio Garibaldi. In questo caso, la superficie è di mq 610: in questo caso, invece, l’importo posto a base d’asta è di 41 mila euro.

Il terzo bene che il Comune intende alienare è l’ex scuola rurale di Villaggio Masaniello la cui superficie è di mq 975 e l’importo previsto a base d’asta di 56 mila euro. I tre immobili, che un tempo ospitavano altrettante scuole rurali, possono essere utilizzati per uso abitativo, attività commerciali e artigianali non nocive, studi professionali, direzionali o altra attività compatibile con la zona territoriale omogenea nel mantenimento della volumetria e morfologia esistenti.

C’è poi l’ex palazzo municipale di piazza Noto che si trova nello storico Villaggio Balilla. Tale bene immobile è stato suddiviso in due lotti. Un primo lotto, al piano terra, e un secondo lotto al primo piano. Il lotto del piano terra è valutato come importo a base d’asta 40.443,10 euro, mentre il primo piano 50.552 euro. Entrambe le unità immobiliari possono essere destinate ad uso abitativo nel rispetto delle norme di attuazione del Prg e nel mantenimento della volumetria e morfologia esistenti. Le istanze vanno presentate entro le ore 12 del prossimo 23 maggio.