Mazzarino. La Pro Loco protagonista all’Infiorata di Noto 2024

MAZZARINO. La Pro Loco Mazzarino APS è stata presente anche quest’anno all’Infiorata di Noto 2024, uno degli eventi floreali più prestigiosi e affascinanti del panorama internazionale.

Dal 17 al 20 Maggio 2024, la nostra Associazione ha avuto l’onore di essere presente con un proprio stand concesso dal Comune di Noto all’interno della suggestiva cornice del centro storico di Noto, città patrimonio UNESCO. Questa partecipazione ci ha permesso di promuovere le meraviglie e le tradizioni della nostra amata città di Mazzarino di fronte a migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

All’interno del nostro stand, abbiamo avuto l’opportunità di esporre i prodotti tipici locali, come la nostra Mandorla offerta dall’ OP La Mandorla presieduta da Rocco Selvaggio e i dolci tradizionali offerti dal Panificio Oroè di Alberto Bongiovanni, Panificio di Giovanni Pulici, Dolce e salato di Vincenzo e Luca Pitino. Inoltre, abbiamo allestito una mostra fotografica che ha catturato l’attenzione dei visitatori, regalando loro uno scorcio sulle bellezze naturalistiche e architettoniche, insieme alle varie tradizioni religiose e non della nostra Mazzarino.

A rappresentare la nostra Associazione il Presidente Pro Loco Mazzarino APS – Filippo Bonifacio e il volontario del Servizio civile Luca Ubriaco che hanno accolto con calore e professionalità tutti coloro che si sono avvicinati allo stand, fornendo informazioni dettagliate sulle iniziative e sui progetti della Pro Loco Mazzarino APS. Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei visitatori, che hanno dimostrato curiosità e apprezzamento per la nostra realtà associativa e per le ricchezze del nostro territorio.

Questa esperienza all’Infiorata di Noto 2024 è stata per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo avuto la possibilità di promuovere l’immagine di Mazzarino su una prestigiosa vetrina nazionale e internazionale, rafforzando il legame tra la nostra città e la comunità locale.

Siamo certi che questa partecipazione avrà ricadute positive sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico, attirando nuovi visitatori e turisti interessati a scoprire le meraviglie di Mazzarino.

Il Presidente Pro Loco – Filippo Bonifacio ringrazia sentitamente gli organizzatori dell’Infiorata ovvero il Comune di Noto con il Sindaco nella persona del Dott. Corrado Figura e di tutto lo staff del Comune che come sempre non ha fatto mancare il supporto.

La Pro Loco Mazzarino APS (Associazione che si occupa di turismo, organizzare eventi culturali, infoPoint e tanto altro e che all’attivo ha diverse collaborazioni con diversi enti ed Associazioni), è sempre pronta a rappresentare e valorizzare la propria Città in tutti i diversi contesti, perché per noi la cosa principale è quella di promuovere il nostro patrimonio e far conoscere la nostra magnifica città con tutte le sue tradizioni.

A tal proposito, vogliamo chiedere a quanti lo vorranno, di sostenere la nostra Associazione, devolvendo il 5×1000 alla nostra Pro Loco Mazzarino APS nella dichiarazione dei redditi al seguente CF: 90002450857. Un piccolo gesto che per noi vale veramente tanto. Vi ringraziamo anticipatamente per quello che farete e soprattutto per l’affetto che ci manifestate a tutti i nostri eventi.