Lancia svela in anteprima la nuova Ypsilon HF

(Adnkronos) – La nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta l’anima più sportiva e cattiva del Marchio torinese. Alimentata con una motorizzazione 100% elettrica, la nuova Lancia Ypsilon HF ha una potenza di 240 cavalli e brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 5,8 secondi. Assetto ribassato, carreggiata allargata e forme aggressive ispirate alle più leggendarie e iconiche vetture del Marchio. A distanza di qualche mese arriveranno anche la Gamma e la Delta in versione HF. Con il lancio di questo nuovo modello, torna sui modelli Lancia il logo HF, la storica firma introdotta per la prima volta nel 1960 in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra, quando un gruppo di appassionati proprietari Lancia, fondò il club “

Lancia Hi-Fi

”, dove Hi-Fi era l’acronimo di High Fidelity.

Si trattava di un club esclusivo, riservato solo ai clienti più affezionati al marchio e riservato a coloro che avevano acquistato almeno sei vetture Lancia nuove di fabbrica. Il logo HF è poi divenuto nel corso degli anni, un elemento distintivo dello spirito più sportivo e vincente del brand italiano. La HF Squadra Corse Lancia fu fondata nel 1963 da Cesare Fiorio insieme ad alcuni piloti, appassionati e possessori di Lancia. Il nuovo logo HF è stato rivisitato, ora ha uno stile contemporaneo e rappresenta sia in termini di linee che di forme, l’innovazione, l’equilibrio e l’italianità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)