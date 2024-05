“La grande sete”: nell’Ennese e nel Nisseno quinto giorno senza acqua

Quinto giorno senza acqua ad Enna e provincia. A causa di guasti tra Troina ed Agira l’erogazione era stata interrotta lunedì 29 aprile . Con una comunicazione Siciliacque ha annunciato l’interruzione per due giorni protrattisi poi per altri due. Ieri la notizia che l’acqua nel capoluogo sarebbe stata ripristinata alle 22:00. Ma stamani i rubinetti sono ancora asciutti. Il problema coinvolge anche Caltanissetta e alcuni comuni del nisseno. Da fonti di Acquaenna, la società che gestisce l’erogazione dell’acqua in città, Siciliacque avrebbe riaperto la condotta solo stamani. (ANSA).