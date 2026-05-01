Al Teatro Antidoto di Gela si apre la nuova stagione teatrale con il tutto esaurito

Si apre il sipario della nuova stagione del teatro Antidoto di Macchitella di Gela, con un pubblico delle grandi occasioni, che continua a frequentarlo con l’esaurito in ogni ordine di posti e per tutti coloro che amano il teatro dialettale SICILIANO e che hanno voglia di diffonderlo e difenderlo. Verso la fine d’estate il via ufficialmente alla comicità brillante e raffinata, con dei spettacoli di cabaret gelese con tante risate, riflessione e grande complicità con il pubblico.

Protagonisti della scena sono i soliti Guglielmo Greco ed Emanuele Giammusso e tanti altri ancora. Due interpreti affiatati che portano sul palco un racconto ironico e pungente della quotidianità, che contribuiscono a rendere lo spettacolo ancora più dinamico e coinvolgente, aggiungendo nuove sfumature narrative e interpretative. Lo spettacolo, ideato dagli stessi Greco e Giammusso, conferma una costruzione teatrale solida e ben orchestrata, capace di alternare momenti di comicità esplosiva a passaggi più sottili e riflessivi. Il titoli della locandina, suggerisce quell’imprevedibilità tipica della vita di tutti i giorni, fatta di situazioni assurde, reazioni istintive e piccoli cortocircuiti emotivi che diventano materia comica. ! Per le compagnie, i registi, gli attori, gli autori SICILIANI… che vogliono illustrare la loro attività o farsi conoscere nell’ambito della nostra regione! PASSATE PAROLA… PIU’ SIAMO … MEGLIO E’!!!!!!

Il teatro in dialetto siciliano è una ricca tradizione che porta in scena commedie e drammi radicati nella cultura locale, spesso esplorando temi sociali, familiari e folcloristici con umorismo e passione. Autori come Nino Martoglio hanno segnato la storia di questo genere, con spettacoli che spaziano dalle farse alle commedie di costume, spesso portati in scena da compagnie amatoriali. Con uno stile che richiama il miglior cabaret teatrale in dialetto locale, lo spettacolo gioca su dialoghi serrati, gag intelligenti e osservazioni acute sui comportamenti umani, trasformando il vissuto comune in un’occasione di divertimento condiviso. Sul palco, Greco e Giammusso si muovono con naturalezza, dando vita a personaggi e situazioni nelle quali il pubblico non fatica a riconoscersi.

Il teatro, fa bene alla cultura, non state a casa sul divano. Assolutamente sì, andare a teatro fa benissimo alla cultura e alla crescita personale, perché arricchisce il bagaglio culturale, stimola l’empatia e il pensiero critico, offre uno spazio di riflessione su temi sociali e permette di conoscere meglio sé stessi e gli altri attraverso storie e prospettive diverse, promuovendo comunità e dialogo in un mondo frenetico.

Il teatro non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche un potente veicolo di riflessione culturale e sociale. Attraverso le rappresentazioni dal vivo, puoi entrare in contatto con temi profondi che riguardano la nostra società, le nostre emozioni e le nostre relazioni. Non so se conoscete Erving Goffman,un famoso sociologo, in cui la vita sociale e la comunicazione umana vengono descritte con una metafora teatrale. Secondo la metafora ogni essere umano che comunica è un attore, attraverso le parole, i gesti, i vestiti ecc. cerca di dare informazioni di sè e interpretare se stesso.

Mai nessuno come Guglielmo Greco e Emanuele Giammusso, anche se in principio fu quel Biagio Pardo, papà dei tutti gli attori gelesi, la città di Gela ha mai avuto attori principianti ed emergenti del teatro locale in cui rappresentano una generazione in trasformazione che incrocia formazione classica, pratica indipendente e una spinta continua verso l’innovazione. Complimenti a loro che hanno saputo affascinare la popolazione gelese spingendo a frequentare appunto i palcoscenici del teatro Antidoto.