Sommatino. La terza edizione della Fiera del Cavallo si conferma evento straordinario

SOMMATINO. La terza edizione della Fiera del Cavallo Equisommatino si conferma un evento straordinario, capace di crescere anno dopo anno e di conquistare un posto di rilievo a livello nazionale.

E’ quanto sottolineato dal sindaco Salvatore Letizia che ha espresso un plauso speciale all’organizzazione del Salone del Cavallo, guidata con passione e competenza da Claudio Fonti e Cristina Asaro, che hanno saputo portare sul territorio una manifestazione di grande qualità, ricca di contenuti, professionalità e amore per il mondo equestre.

Un appuntamento che valorizza tradizione, cultura e innovazione, diventando un punto di riferimento per appassionati e operatori del settore.