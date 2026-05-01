Una insegnante di un Istituto comprensivo a Priolo (Siracusa) si trova ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal gip di Siracusa su richiesta della Procura L’attività investigativa è scattata in seguito ad alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti della vittima, sono state raccolte diverse testimonianze ed effettuati accertamenti tecnici sfociati nell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.
Sicilia. Maltrattamenti psicologici e fisici su un minore, arrestata insegnante
Ven, 01/05/2026 - 17:49
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