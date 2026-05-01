Villalba. Presentato il libro “Uomo di Stato” di Francesco Mongiovì

VILLALBA. Una testimonianza intima e sincera, ricordi che si mischiano alla storia, emozioni e sentimenti di un uomo che ha scelto di dedicare la sua vita, professionale e personale, al servizio dello Stato, alla difesa della legalità e della giustizia.

Il libro di Francesco Mongiovì “Uomo di Stato” ha regalato questo e molto altro.

Nel corso della presentazione l’autore ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di vita, dal periodo in cui ha fatto parte della Quarto Savona 15, la scorta del giudice Giovanni Falcone, al servizio presso la Catturandi e la Sezione Antidroga, i progetti nelle scuole e nelle carceri minorili, l’impegno presso la Caritas.

Rispondendo alle domande di alcuni alunni della Scuola primaria e Secondaria di I Grado di Villalba Mongiovi’ ha raccontato, senza alcuna forma di eroismo ma con assoluta sincerità, la sua carriera in Polizia.

La scelta di scrivere il libro nasce dalla volontà di aiutare in modo concreto chi ne ha più bisogno. L’intero importo derivato dalla vendita è infatti devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.