Caltanissetta, controlli dei Carabinieri: arrestato un giovane per detenzione di droga

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, mirati alla prevenzione dei reati e al costante monitoraggio delle aree più sensibili del capoluogo nisseno. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un cittadino straniero per detenzione illecita di stupefacenti. L’operazione è maturata nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio: l’attenzione degli operanti è stata attirata dal fare sospetto di un giovane che, seduto solo su una panchina del centro storico, ha mostrato segni di evidente nervosismo al passaggio della pattuglia. I militari hanno quindi proceduto a una meticolosa perquisizione personale, estesa successivamente all’abitazione del soggetto, che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro: • indosso alla persona: 17 dosi di hashish (per un peso complessivo di 15,93 grammi), già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre alla somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio; • presso l’abitazione: ulteriori 62,05 grammi della medesima sostanza, un coltello intriso di stupefacente utilizzato per il taglio e la somma in contanti di 350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.