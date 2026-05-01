Il Comune di Marianopoli premiato a Misterbianco per il lavoro svolto nell’ambito della Protezione Civile

MARIANOPOLI. Con grande soddisfazione, a nome di tutta l’amministrazione e del Gruppo Comunale di Protezione Civile, venerdì 24 aprile, il sindaco Salvatore Noto ha ritirato a Misterbianco (CT) il premio per il lavoro svolto nel settore della PROTEZIONE CIVILE.

“In questi 9 anni da Sindaco – ha dichiarato – con la mia amministrazione, abbiamo esportato il nome di Marianopoli nell’albo delle eccellenze siciliane e non solo in tanti settori, quello della P.C. è per me motivo di grandissimo orgoglio. Abbiamo prodotto il primo PIANO DI Protezione civile, abbiamo aggiornato tale piano e abbiamo costituito per la prima volta nella storia del nostro paese il Gruppo comunale di Protezione Civile.

La motivazione dell’attestato ricevuto esprime al meglio il grande lavoro svolto in questi anni: “Per la migliore organizzazione della struttura comunale di protezione civile, la presenza di un piano di Protezione Civile aggiornato e conosciuto tra i cittadini, l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio e nelle scuole, e l’uso ottimale dei mezzi di Protezione Civile. “In queste parole – ha concluso il sindaco – una della maggiori soddisfazioni della mia amministrazione tutta. Ho voluto dedicare tale premio al Gruppo Comunale di Protezione Civile che non finirò mai di ringraziare”.