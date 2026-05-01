Caltanissetta. Il dr. Fabio Lacagnina promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato per merito straordinario

CALTANISSETTA. Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha conferito la promozione per merito straordinario alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato al dr. Fabio Lacagnina, dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta.

Il Questore Marco Giambra si è complimentato con il dr. Lacagnina, al quale ha rivolto parole di apprezzamento e gratitudine per il quotidiano impegno profuso al servizio dell’Istituzione. Il provvedimento, emesso dal Servizio Funzionari della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Ricompense, è un riconoscimento conferito per l’eccezionale e costante rendimento in servizio dei funzionari della Polizia di Stato.

Il dr. Lacagnina dirige l’Ufficio Immigrazione della Questura dal settembre del 2018, gestendo la complessa e delicata operatività del Centro Governativo polifunzionale per stranieri di Pian del Lago, all’interno del quale insistono un Centro per rimpatri e un Centro di prima accoglienza, dai quali ogni anno transitano centinaia di stranieri irregolari o che richiedono protezione internazionale. Il dirigente della Polizia di Stato, oltre a seguire tutta la complessa gestione amministrativa degli stranieri trattenuti e ospitati nei due centri è anche responsabile dei servizi di vigilanza e ordine pubblico svolti dalle Forze di Polizia.

Lo scorso mese di novembre 2025 il dr. Lacagnina aveva assunto anche le funzioni di Reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, permanendo nelle funzioni di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Sempre nella Questura nissena il funzionario ha ricoperto gli incarichi di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Portavoce del Questore e Dirigente della Digos.