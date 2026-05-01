Salute

Terremoti: scossa di magnitudo 3 tra Enna e Messina

Redazione

Terremoti: scossa di magnitudo 3 tra Enna e Messina

Ven, 01/05/2026 - 19:25

Condividi su:

Alcune scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3, sono state registrate dall’Ingv tra le province di ENNA e di Messina. La scossa di magnitudo 3, delle ore 16.02, è stata localizzata a una profondità di 33 km e i comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Troina, Cerami (Enna) e di Capizzi (Messina). In seguito nella stessa zona sono state registrate una scossa di magnituto 2.8 e successivamente altre due scosse di magnitudo 2.1. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta