Marianopoli. Ricomposta la nuova Giunta con le nomine di Giuseppe Lombardo ed Elisabetta La Placa

MARIANOPOLI. Si è ricomposta la nuova giunta comunale che diventa operativa dopo la relativa determina sindacale e il giuramento prestato dai due nuovi assessori, davanti al segretario comunale Dott. Catuara.

Il primo, Giuseppe Lombardo, marito di Elisabetta La Placa, attuale consigliere comunale e componente attivo dell’amministrazione fin dal suo nascere, padre di 3 figli, Carmen, Francesca e Rosario, operatore forestale.

La seconda Diana Elena Petrantoni, sposata da 9 anni con Borino Mazzarisi e con due figli: Alice di 8 anni ed Elia di 3 anni. Diplomata presso l’istituto d’Arte di San Cataldo. Tra le sue passioni, la fotografia e la lettura. Al primo posto mette l’amore incondizionato per la sua famiglia.

“Non posso che ringraziare Giuseppe e Diana per la loro pronta disponibilità e per l’entusiasmo contagioso che hanno già portato in amministrazione – ha detto il sindaco Noto – Un ringraziamento anche al nuovo Vice Sindaco, Giuseppe Vullo, che si era già meritato sul campo, quasi 4 anni fa la nomina e che oggi lo ricompensa per il lavoro svolto. La riorganizzazione della giunta serve anche a prepararci per la prossima tornata elettorale con un clima di serenità e di collaborazione reciproca. La mia amministrazione in 9 anni si è sempre spesa per la comunità non lesinando quello che viene comunemente definito “sporcarsi le mani”.

Il sindaco ha poi rimarcato: “Noi siamo donne e uomini di servizio che abbiamo fatto una scelta chiara e convinta: stare in mezzo alla comunità e per la comunità. Non siamo fatti per giacche e cravatte e per stare solo dietro la scrivania ad aspettare che qualcuno realizzi il nostro programma. Sarà la comunità a valutare il nostro operato e noi accetteremo sempre il verdetto della volontà popolare. Non siamo politicanti di mestiere. Noi abbiamo solo un obbiettivo: AMARE MARIANOPOLI. E per la nostra comunità continueremo ad amministrare come abbiamo sempre fatto, fino all’ultimo giorno, con competenza e “passione”.