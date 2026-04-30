Bompensiere. Il sindaco uscente Virciglio si ricandida alle amministrative 2026 con la lista “Impegno è Futuro”

BOMPENSIERE. “Abbiamo presentato la nostra lista che concorrerà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Sono il candidato sindaco collegato ad una lista di dieci candidati Consiglieri Comunali di cui cinque donne e cinque uomini”. Lo ha affermato il sindaco uscente Salvatore Virciglio.

La lista dei candidati al Consiglio è composta da: Rosina Anelli, Sebastiano Burruano, Felicia Capobianco, Salvina Ciraolo, Raimonda Falletta, Giuseppe Licata, Petix Arturo, Maria Tona, Francesco Vitello, Salvatore Virciglio.

La compagine mantiene alcuni riferimenti della passata amministrazione e si rinnova con nuovi inserimenti. Tutti condividiamo che il nostro paese ha bisogno di un grande impegno per guardare al futuro.

Proprio per questo la lista si chiama “IMPEGNO è FUTURO” ed ha un logo che mira a rendere l’idea dell’unione sinergica dalla quale nascono nuove idee.

“La nostra sarà una campagna elettorale di idee e di proposte per Bompensiere, con i toni pacati e gentili di chi sa che per dare il massimo bisogna avere il giusto equilibrio”.