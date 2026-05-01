Un mezzo per la pulizia stradale è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente lungo il viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare a Trapani. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento dell’asfalto si è verificato in pochi istanti, sorprendendo l’operatore alla guida del veicolo. Non si registrano feriti, ma la scena – con il mezzo parzialmente sprofondato – ha suscitato preoccupazione. L’episodio è avvenuto in una zona centrale e simbolica della città, affacciata sul mare e quotidianamente frequentata da residenti e turisti. Il consigliere comunale di opposizione Maurizio Miceli parla di “vergogna pubblica” e attacca l’amministrazione. “Questa non è una buca – dice – ma il simbolo del fallimento totale di chi governa. Non crolla solo la strada, ma anche la sicurezza dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Poteva esserci chiunque, un passante o un bambino. Oggi è andata bene, ma domani?”. Il consigliere chiede le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida: “Basta scuse e propaganda. Questa amministrazione ha fallito sotto gli occhi di tutti. Buon cammino? Sì, verso il baratro”. (ANSA). (Foto PrimaPaginaTrapani)
Voragine sul lungomare di Trapani, sprofonda un mezzo per la pulizia stradale
Ven, 01/05/2026 - 09:58
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