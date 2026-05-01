USIC Sicilia, l’assemblea di Gela segna un punto di svolta: coesione e tutela al centro dell’agenda dopo l’operazione “Mondo Opposto”

Si è conclusa con un successo straordinario l’assemblea sindacale organizzata dall’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia presso il Reparto Territoriale di Gela. Un incontro che ha superato la valenza di semplice riunione informativa, trasformandosi in un momento di fondamentale compattezza per i Carabinieri del territorio. L’assemblea si è svolta in un clima di profonda riflessione, arrivando a pochi giorni dall’esecuzione delle misure cautelari legate all’operazione “Mondo Opposto” a Niscemi. In questo contesto delicato, l’USIC ha voluto far sentire la propria voce e la propria presenza fisica, ribadendo che il sindacato rappresenta il primo baluardo a difesa della dignità e dell’onestà dei colleghi che operano quotidianamente nel rispetto del giuramento prestato. I dirigenti sindacali hanno sottolineato come, proprio in momenti di tale operatività, strumenti quali la tutela legale, l’assistenza disciplinare e il supporto professionale diventino essenziali per garantire serenità a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado. La massiccia presenza di personale ha confermato la necessità di un punto di riferimento solido. Durante i lavori sono stati illustrati nel dettaglio i servizi USIC, con particolare focus sulla tutela legale e sanitaria, riscuotendo un forte consenso tra i partecipanti. La Segreteria Regionale esprime il più vivo ringraziamento ai colleghi del Reparto Territoriale di Gela. La loro partecipazione attiva è la risposta più bella: una dimostrazione di voler guardare avanti con professionalità e unità.Un ringraziamento sentito va inoltre rivolto alla Scala Gerarchica. L’USIC apprezza sinceramente la sensibilità istituzionale dimostrata nel facilitare lo svolgimento dell’assemblea in un momento operativo così complesso. La collaborazione tra l’Amministrazione e il Sindacato è la chiave per tutelare il benessere del personale e garantire la piena efficienza operativa dei Reparti in territori così difficili.“L’USIC non lascia solo nessuno. Dopo l’operazione ‘Mondo Opposto’, la nostra presenza a Gela è il segno tangibile che l’Unione è una famiglia pronta a proteggere e valorizzare chi opera correttamente,” dichiara la Segreteria Regionale. “Continueremo a stare al fianco dei colleghi, perché la trasparenza e la tutela sono i nostri valori non negoziabili.”