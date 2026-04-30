Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane

Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre tre settimane. “Il nostro scopo è quello di rendere disponibile oltre 100mila nuovi alloggi, tra popolari e a prezzi calmierati, nei prossimi 10 anni”, ha detto la premier Giorgia Meloni. La misura sul caro-carburanti è “soprattutto concentrata sul gasolio, con la conferma del taglio già previsto di 20 centesimi”, mentre “per la benzina il taglio è diminuito a 5 centesimi”, ha aggiunto.

La proroga del taglio delle accise “Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre tre settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%; il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 centesimi al litro)”, ha detto Meloni. Discorso diverso, invece, per la benzina, il cui taglio è stato “diminuito a 5 centesimi, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”.