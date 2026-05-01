Cefalù, bimbo di 5 anni travolto da furgone: é in fin di vita

Un bambino di soli 5 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale mentre si trovava nei pressi della zona costiera, travolto da un camioncino in transito.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle autorità, ma la gravità della situazione è apparsa immediatamente chiara ai testimoni che hanno assistito alla scena.

​

I soccorsi sono scattati tempestivamente. Il personale del 118, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure al piccolo, le cui condizioni sono apparse subito critiche a causa di un violento trauma cranico riportato nello scontro.

Data la delicatezza del quadro clinico, i sanitari hanno proceduto con l’intubazione sul posto per stabilizzare i parametri vitali e permettere il trasporto d’urgenza in una struttura attrezzata per le emergenze pediatriche più complesse.

​Attualmente, si sta organizzando il trasferimento del bambino verso un ospedale specializzato di Palermo. Il velivolo dell’elisoccorso è stato allertato per ridurre al minimo i tempi di percorrenza e garantire al piccolo l’accesso immediato alle cure del reparto di rianimazione.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno isolato l’area dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta traiettoria del mezzo e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell’autocarro.

​La notizia ha suscitato profonda commozione in città.