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Libertà di stampa, Pietro Lorefice (M5S): “Italia dal 46° al 56° posto, Democrazia sotto attacco”

Redazione 1

Libertà di stampa, Pietro Lorefice (M5S): “Italia dal 46° al 56° posto, Democrazia sotto attacco”

Gio, 30/04/2026 - 21:09

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“L’Italia scivola dal 46° al 56° posto nella classifica mondiale RSF sulla libertà di stampa: dieci posizioni perse che certificano ancora di più un arretramento drammatico nella nostra democrazia. Questo è il risultato di un sistema informativo sotto pressione, minato da querele temerarie, leggi bavaglio, intimidazioni e condizionamenti politici.

Senza stampa libera non c’è democrazia.”

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S Commissione Politiche UE del Senato.

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