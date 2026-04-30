Libertà di stampa, Pietro Lorefice (M5S): “Italia dal 46° al 56° posto, Democrazia sotto attacco”

“L’Italia scivola dal 46° al 56° posto nella classifica mondiale RSF sulla libertà di stampa: dieci posizioni perse che certificano ancora di più un arretramento drammatico nella nostra democrazia. Questo è il risultato di un sistema informativo sotto pressione, minato da querele temerarie, leggi bavaglio, intimidazioni e condizionamenti politici.
Senza stampa libera non c’è democrazia.”
Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S Commissione Politiche UE del Senato.