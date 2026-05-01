Omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli, 3 gli indagati: udienza preliminare fissata per il 25 giugno

Omicidio volontario aggravato in concorso. E’ stata fissata per il 25 giugno presso il Tribunale di Ragusa, l’udienza preliminare che dovra’ decidere del rinvio a giudizio o meno delle tre persone indagate per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano, 42 anni, avvenuto a Scicli nel Ragusano, nella notte tra l’11 e 12 maggio del 2024. Due rispondono per l’omicidio aggravato in concorso; un 44enne (in carcere dal 5 novembre del 2025) difeso dagli avvocati Francesco Villardita del Foro di Caltagirone e Daniela Coria del Foro di Ragusa, e un 27enne difeso dall’avvocato Edoardo Cappello del Foro di Ragusa. Entrambi di Scicli, sono indagati anche per violazione di domicilio aggravata. Risponde invece di favoreggiamento una 44enne, ex compagna di Ottaviano, difesa dall’avvocata Daniela Coria. Le indagini vennero affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, che hanno proceduto unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, ai militari della Tenenza di Scicli e ai tecnici del Ris di Messina. La ricostruzione della Procura ricostruisce l’aggressione brutale avvenuta nel cuore della notte. Forzato il portone di ingresso i due si sarebbero introdotti in casa di Ottaviano. La vittima, in condizioni psicofisiche rese estremamente fragili dalla assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, non sarebbe stata in grado di difendersi. Fratture multiple nella parte alta del corpo procurate con estrema violenza. Sarebbero state le immagini degli impianti di sorveglianza a riprendere i due uomini mentre effettuavano numerosi sopralluoghi a ridosso dell’omicidio, nella zona in cui si trova l’abitazione della vittima, omicidio che sarebbe stato scatenato dall’insistenza di Ottaviano che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, voleva riprendere la relazione con la ex. Sarebbe stato questo il movente.(AGI)