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Festa del lavoro, Alario(Ugl Caltanissetta): “Una ricorrenza che non può diventare solo una formalità o un rito quasi dovuto”

Redazione 3

Festa del lavoro, Alario(Ugl Caltanissetta): “Una ricorrenza che non può diventare solo una formalità o un rito quasi dovuto”

Ven, 01/05/2026 - 10:16

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“Una ricorrenza, quella del Primo maggio, che non può diventare solo una formalità o un rito quasi dovuto”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario invita a riflettere sul senso della festa dei lavoratori, in un territorio, quello della provincia di Caltanissetta, “troppo spesso segnato da marginalità, disoccupazione e spopolamento”, sottolinea. “Da anni, ci battiamo non solo a tutela dei diritti di tanti lavoratori di questo territorio – aggiunge – ma anche per creare le condizioni per nuovi investimenti e per dare un futuro ai molti giovani che ancora oggi lasciano la nostra terra, in cerca di dignità e di un lavoro stabile”. Secondo Alario, “solo la formazione scolastica e il lavoro possono allontanare i giovani dallo spettro della criminalità”. Per il segretario Ugl, “la marginalità si contrasta creando basi forti e legali, per investimenti e nuove occasioni occupazionali”. “Serve però una programmazione ponderata e si può definire solo se tutte le parti, in maniera concorde, si mettono allo stesso tavolo, senza dare priorità a divisioni o collocazioni di schieramento. C’è bisogno di rendere attrattivo il territorio, per investimenti e investitori. Abbiamo ormai chiaro che in centri fondamentali come Gela la monocommittenza non può durare in eterno. Nuovi strumenti di finanziamento, agevolazioni vere e non solo sulla carta, infrastrutture efficienti e una politica lungimirante, sono presupposti sui quali non si possono fare rinunce. Come Ugl siamo sempre disposti a qualsiasi confronto istituzionale e nei luoghi di lavoro, da Gela passando per tutta l’area sud della provincia e ancora a Caltanissetta e nel Vallone. Non vogliamo che questa terra, tra qualche anno, sia costretta ad affiggere un triste cartello di chiusura”.

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