Serradifalco. Ammessa l’unica lista presentata, “Il futuro ci unisce”: Burgio può correre per il 3° mandato

SERRADIFALCO. La lista a sostegno del sindaco uscente Leonardo Burgio è stata ammessa dalla sottocommissione elettorale. La lista, denominata “Il Futuro ci Unisce” è stata anche la sola ad essere presentata, e sarà pertanto la sola presente alle prossime elezioni amministrative.

In questo modo Leonardo Burgio potrà candidarsi per la terza volta alla carica di sindaco nonostante l’Ars avesse recentemente votato la legge elettorale che vietava un terzo mandato ai sindaci, come quello di Serradifalco, in Comuni con oltre 5 mila abitanti.

Alle prossime elezioni, dunque, una sola lista con 12 candidati che saranno tutti eletti. Importante, affinchè le elezioni siano valide, che si raggiunga il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. E’ la prima volta, e fin qui l’unica, che a Serradifalco, in occasione di elezioni amministrative c’è una sola lista.