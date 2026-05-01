Pubblicato il bando per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei Funzionari di Polizia; istanze entro il 21 aprile

Pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con un decreto del 17 aprile 2026.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 21 aprile 2026 alle ore 23.59 del 20 maggio 2026, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it raggiungibile anche mediante l’apposito link dal Portale unico del reclutamento accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

La novità importante è che nel bando è prevista la partecipazione al concorso anche con lauree del ramo di scienze politiche ed economia e non solo giurisprudenza.