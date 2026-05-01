Meloni ai ragazzi di PizzAut: “sono venuta dai lavoratori più straordinari”

“Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari”: la premier Giorgia Meloni lo ha detto pranzando con i ragazzi di PizzAut a Monza. A Nico Acampora, il patron del progetto delle pizzerie che danno lavoro a persone con lo spettro autistico, che ha parlato di un “messaggio potentissimo” della premier con la sua visita, MELONI ha risposto: “il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere”.