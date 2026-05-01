Pubblicato il bando per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato; istanze entro il 29 maggio

Pubblicato il bando, con avviso sul Portale unico del reclutamento disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, il concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate con decreto del 29 aprile 2026.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 30 aprile 2026 alle ore 23.59 del 29 maggio 2026, utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it.
Le novità introdotte riguardano le prove psicofisiche per la corsa e il salto in alto e la possibilità di chiedere, facoltativamente, di sostenere una prova in una delle 4 lingue previste dal bando per avere un punteggio aggiuntivo.