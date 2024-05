La Cyber Odyssey in Italia di Tesla

(Adnkronos) – Continua la Cyber Odyssey di Tesla in giro per l'Europa. Proprio ieri a Verona presso il Tesla Center.

Lo straordinario design futuristico di Cybertruck trae ispirazione dall'estetica cyberpunk, in particolare quella dei film Blade Runner e La Spia Che Mi Amava.

La versione Cybertruck è in grado di performare alte prestazioni e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e di mantenere la stabilità anche ad alte velocità. Le sospensioni pneumatiche adattive di serie sono in grado infatti di regolarsi in millesimi di secondo offrendo una manovrabilità incredibile. Chi vorrà essere possessore dovrà però comprarla per ora solo in Nord America, non è prevista ad oggi la vendita in Europa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)