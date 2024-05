Giro d’Italia, oggi settima tappa: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2024 affronta oggi la settimana tappa e arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede oggi, 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e streaming. In Umbria, la maglia rosa Tadej Pogacar difende il primato in classifica generale dopo la giornata impegnativa vissuta ieri, con la sesta tappa 'impreziosita' da tratti di sterrato. La crono di oggi ha due volti ben distinti. Per circa 34 km, infatti, il percorso è sostanzialmente tutta pianura e si adatta alle qualità dei cronoman puri, chiamati a sprigionare potenza con costanza e regolarità. Il copione cambia quando la strada arriva alle porte di Perugia: si comincia a salire fino al traguardo, con pendenze fino al 20% che con ogni probabilità daranno una robusta spallata alla classifica. La settima tappa del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un'ora di 'Giro Mattina' su Rai Sport HD, che proporrà poi 'Prima diretta' per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 13 con il via del primo concorrente, fino alle 14. La partenza dell'ultimo corridore, Pogacar, è in programma alle 17. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con 'Giro in Diretta' fino alle 16:15 e 'Giro all’Arrivo'. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)