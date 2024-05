Festa dell’Europa: pace e unità nell’anniversario della storica “dichiarazione Schuman”

(Adnkronos) – In vista delle elezioni europee previste per il 6-9 giugno e in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Europa, oltre 40 città italiane e molte altre città europee hanno visto i loro principali monumenti illuminarsi dei colori della bandiera europea. L'evento fa parte della campagna di comunicazione lanciata dal Parlamento Europeo "Usa il tuo voto" per richiamare l'attenzione dei 440 milioni di cittadini europei sull'importante impatto che le prossime elezioni avranno sul futuro comune. Simboli architettonici e culturali illuminati non solo con la bandiera europea ma anche con lo slogan: "Usa il tuo voto. O saranno altri a decidere per te", per promuovere un messaggio di partecipazione attiva e consapevole e al contempo garantire così il processo democratico all'interno dell'Unione. 74 anni dopo la dichiarazione di Schuman e con le elezioni alle porte, l'Unione Europea affronta più di una sfida: dalla difesa comune alla competitività, dalle strategie sull'intelligenza artificiale alla transizione energetica e la trasformazione digitale. La Giornata dell'Europa non è solo un giorno di memoria, ma anche un giorno per riflettere sul futuro condiviso degli europei e dei giovani europei, sono infatti stimati in circa 20 milioni i nuovi elettori che hanno raggiunto la maggiore età. Proprio sulle future generazioni le istituzioni europee e italiane dovrebbero investire, secondo il presidente dell'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri: "Questa giornata deve ricordare a tutti i cittadini europei e alle istituzioni l'importanza di investire maggiormente nei giovani, perché senza l'adeguato sostegno alle nuove generazioni, non può esserci crescita. Sviluppo che deve guardare alle nuove tecnologie come un'opportunità di crescita per l'ecosistema economico ed industriale, mettendo al centro buone pratiche per un'economia digitale orientata alla sicurezza dell'ambiente e della sostenibilità". Ai giovani il Parlmento europeo dedica una serie di strumenti, come il video che segue per stimolare conoscenza e partecipazione delle istituzioni europee e dei processi democratici che ne informano le attività «Nessuno è in grado di mobilitare i giovani quanto i giovani stessi». È questa la convinzione espressa dal vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, che ha formulato un appello alla popstar americana Taylor Swift, sollecitandola a invitare i giovani a votare durante i concerti del suo tour europeo previsti per maggio. Un singolo post sui social media della cantante, pubblicato lo scorso marzo, aveva stimolato ben 35mila giovani americani a registrarsi per votare durante il “Super Tuesday”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)