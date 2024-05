Eurovision 2024, è record di ascolti: finale seguita oltre 5 milioni di spettatori

(Adnkronos) – Grandissimi ascolti per il prime time di Rai 1, ieri sabato 11 maggio. La finale dell’Eurovision Song Contest, è stata seguita da 5 milioni 341mila spettatori pari al 36% di share, spiega una nota della Rai. Su Rai 2, l’episodio 'Sacrificio' della serie 'Fbi' ha registrato il 3,9% di share con 713mila spettatori, mentre a seguire quello di 'F.B.I. International', dal titolo 'Un passo dalla fine', ha segnato il 3,5% di share con 594 mila spettatori. Su Rai 3, 'Chesarà…' ha realizzato il 4,4% di share con 738 mila spettatori, seguito da 'Sapiens' al 3,9% con 611 mila spettatori. Da segnalare, nella seconda serata di Rai 1, 'Ciao maschio' con l’ascolto record del 23% di share corrispondente a circa 1 milione di spettatori (973 mila).

La rete ammiraglia si conferma leader nel preserale con 'L’eredità weekend' che realizza il 24,4% di share sfiorando i 3 milioni di spettatori (2 milioni 945 mila spettatori). Nell’access prime time, su Rai 3, 'Blob' ha realizzato il 4,5% con 659 mila spettatori. Nel daytime di Rai 1, bene 'Unomattina in famiglia' al 24% con 1 milione 263 mila spettatori; 'Buongiorno benessere' al 19,9% con 921 mila spettatori; 'Linea Verde Discovery' al 18,1% con 1 milione 11 mila spettatori; 'Linea Verde Life' che ottiene il 19,5% con 2 milioni 201 mila telespettatori e, nel pomeriggio, 'ItaliaSì!' che raggiunge il 15,9% con 1 milione 364 mila spettatori. Su Rai 2, ampia pagina di sport con gli Internazionali di tennis (netto del 3,1% e 163 mila spettatori) e con il ciclismo: il Giro d’Italia sale al 19,5% di share con 1 milione 803 mila spettatori, seguito da 'Il processo alla tappa' al 7,5% con 617 mila spettatori. Nel daytime di Rai 3, infine, buoni ascolti per 'Re-Tv Talk' al 7,1% di share con 775 mila spettatori e per 'Re-Tv Talk Extra' al 7,3% con 697 mila spettatori. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)