Delia. Predisposti atti di gara per l’illuminazione del Castello dei Normanni; la Giunta continua ad investire sugli spazi urbani

DELIA. L’ufficio tecnico sta attualmente predisponendo gli atti di gara per un importante progetto di illuminazione del Castello dei Normanni, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 90 mila euro. Un’opera di risistemazione che vedrà finalmente la luce dopo trent’anni di attesa.

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per i progressi fatti: “Questi progetti sono il frutto del nostro costante impegno per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Continuare a investire sugli spazi urbani significa non solo valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, ma anche creare luoghi di incontro e socializzazione per tutte le generazioni.”

<<I lavori, – ha dichiarato da parte sua l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Giordano – comporteranno la istemazione del muro perimetrale con intonaco cementizio, il rifacimento dei viali interni, dei ciglioni e l’installazione di un impianto di pubblica illuminazione. Saranno inoltre previsti dei pali per illuminare l’intera area, rendendola sicura e accogliente anche nelle ore serali>>.

<<Questa iniziativa – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri – si aggiunge agli sforzi già compiuti dall’amministrazione per riqualificare la villetta di piazza Toronto”. Attualmente, l’amministrazione comunale è impegnata a migliorare e rendere più decoroso lo spazio dell’ex anfiteatro di viale Sandro Pertini. L’obiettivo è di rendere questo spazio maggiormente fruibile, soprattutto per i giovani, che avranno un ulteriore luogo di ritrovo e socializzazione>>.

Inoltre – ha aggiunto l’assessore Giordano – abbiamo presentato un progetto per potenziare e riammodernare le giostre del parco Robinson e migliorare quelle di Piazza Toronto. Questi interventi mirano a fornire aree giochi moderne e sicure, che possano essere godute da famiglie e dai bambini della nostra comunità.