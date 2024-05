Delia. Il 23 maggio per la Giornata della Legalità rappresentazione nell’aula consiliare di Salvatore Riggi

DELIA. Il 23 maggio alle ore 18:30, in occasione della Giornata della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992, avrà luogo nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, una rappresentazione teatrale dal titolo “L’Amore ai tempi della mafia”, scritto e diretto da Salvatore Riggi, il quale abbiamo avuto il piacere di ospitare già una volta, in compagnia di Giovanni Impastato.

“Insieme all’assessore al ramo e all’intera amministrazione – ha detto il sindaco Bancheri – ci siamo trovati d’accordo nel voler dare il giusto rilievo a questa giornata, nella convinzione che il ricordo di queste stragi vada rinnovato nel tempo e tramandato alle nuove generazioni. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.