Butera. L’amministrazione comunale si attiva per erogare il contributo alle famiglie per l’abbonamento dei figli studenti pendolari

BUTERA. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco dott. Giovanni Zuccalà ha dato mandato gli uffici comunali di attivare tutte le procedure necessarie per erogare il contributo al costo dell’abbonamento mensile, in favore delle famiglie che hanno presentato regolare istanza, autorizzando l’anticipazione delle somme necessarie.

Per il corrente anno scolastico 2023/2024 la Regione Sicilia ha assegnato al Comune di Butera, riducendola, soltanto la somma di 13.524,91 euro, non ancora trasferita, in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 10.632,94 euro, a fronte dei precedenti finanziamenti ammontanti a 33.888,71 euro. L’ufficio competente ha quantificato in 63 mila euro la somma necessaria per provvedere al rimborso delle spese sostenute da tutte le famiglie per il trasporto alunni pendolari da settembre 2023 a giugno 2024.ù

Pertanto, a fronte del contributo regionale di 13.524,91 euro, l’amministrazione Zuccalà ha deciso di destinare proprie risorse finanziarie per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti pendolari. Sono state complessivamente 138 le istanze pervenute. L’Amministrazione provvederà, con fondi del bilancio comunale ad erogare la complessiva somma di 63 mila euro per il rimborso dell’abbonamento degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2023/2024.

In previsione del trasferimento e del recupero della somma assegnata dalla Regione Siciliana, ammontante a 13.524,91 euro, il Comune di Butera si farà carico di impegnare circa 50.000 euro nel proprio bilancio. In questo caso la gratuità del trasporto extraurbano sarà garantito non solo agli studenti pendolari le cui famiglie hanno un’Isee non superiore a 10.632,94 euro ma, in modo più ampio, a tutti gli studenti che utilizzano il mezzo pubblico di linea, e anticipano le spese per l’acquisto di un abbonamento.