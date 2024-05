Butera. Il 21 maggio al Cine Teatro Scuvera convegno sulla consapevolezza ambientale organizzato da Chimera Autodemolizioni

BUTERA. La finalità di educare i giovani sull’ambiente come pietra miliare per costruire un futuro sostenibile. È quella che si propone l’azienda Chimera Autodemolizioni di Filippo Chimera con il convegno organizzato per il 21 maggio nel Cine Teatro Don Giulio Scuvera.

Un evento che vedrà la presenza e partecipazione degli alunni delle scuole medie, oltre che dei loro docenti. Filippo Chimera proporrà un tema come la consapevolezza ambientale di grande attualità, fondamentale per tutelare il futuro del pianeta e migliorare il proprio rapporto con la natura. Il termine “consapevolezza ambientale” – come è stato spiegato dagli organizzatori – racchiude tutti quei comportamenti messi in atto per proteggere il pianeta. Recentemente divenuta un tema caldo grazie a una rinnovata sensibilità nei confronti della natura, la consapevolezza ambientale ha assunto un ruolo rilevante nell’educazione scolastica.

Ecco perché Filippo Chimera proporrà questo importante convegno destinato proprio agli studenti delle scuole medie. Nel corso del convegno saranno trattati i diversi aspetti legati alla consapevolezza ambientale che si basa su 5 regole fondamentali come riciclare i rifiuti in maniera corretta, diminuire l’acquisto di prodotti monouso e packaging in plastica, ridurre gli sprechi alimentari, evitare di sprecare energia e acqua, optare per la mobilità sostenibile riducendo le emissioni di Co2 in modo da salvaguardare l’ambiente. Il tutto in un’ottica di formazione e informazione del territorio partendo dalle più giovani generazioni.