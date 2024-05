Butera. Giunta avvia iter progettuale per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nella zona a valle del centro storico

BUTERA. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà, ha avviato l’iter progettuale per la realizzazione di interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico, nella zona a valle del Centro Storico, al di sotto di piazza Fra Tommaso e lungo il lato esterno della strada denominata “Porta Reale”.

Questi interventi sono individuati tra quelli finanziabili nelle linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e sono qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. Il sindaco Zuccalà ha sottolineato: <L’impegno di questa amministrazione è finalizzato, dopo anni di rinvii e mancanza di progettazioni, alla realizzazione di interventi necessari per fare fronte al dissesto idrogeologico, investendo in prevenzione, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone, ed in previsione per produrre risparmi di risorse economiche, piuttosto che inseguire le emergenze>.

In particolare, con l’atto di indirizzo l’amministrazione comunale ha anche identificato le somme necessarie provvedendo anche a predisporre tutti gli atti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria o delle operazioni preliminari di studio geologico e ambientale, per far fronte alla successiva progettazione. La programmazione di tali interventi rappresenta finalmente un concreto impegno per mettere in sicurezza un’area delle pendici di Butera particolarmente interessata da fenomeni erosivi e franosi, di elevata gravità, per troppo tempo dimenticata.

La zona interessata agli interventi di mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico, si trova nella zona a valle del Centro Storico, in corrispondenza della piazza Fra Tommaso, che è una delle terrazze panoramiche più belle di Butera, esposta a sud ovest, con veduta sul Parco Comunelli e sul litorale.