Botta e risposta Vladimir Luxuria-Francesco Benigno, cosa è successo

(Adnkronos) –

Botta e risposta tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno. Al video della conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024, che si è rivolta con un video all'ex naufrago del reality show, cacciato per i suoi comportamenti, è arrivata la replica. Consapevole che quando si conduce una trasmissione possano arrivare delle critiche che vanno accettate perché fa tutto parte del gioco, Luxuria non accetta però di stare zitta davanti agli insulti. "Caro signor Benigno, io gli insulti non li accetto. Ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza ma certe offese fanno ancora male. Ma io ho deciso di non farci l’abitudine, di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lo faccio per me, lo faccio per le persone che mi vogliono bene, per le persone come me. Lo faccio per tutte le persone che credono nel rispetto e nella civiltà”, dice. "Lei signor Benigno è andato ad attaccare la cosa più preziosa che ho, la mia dignità, e questo non glielo permetto – prosegue – proprio lei che deve la sua popolarità a un film bellismo 'Mery per sempre', con Michele Placido e la straordinaria Alessandra Di Sanzo. Film che tra le varie tematiche toccava anche il tema della transfobia. Adesso lei scrive quelle cose contro di me… Capisco che è a corto di argomenti avrei potuto dire queste cose in tv, un mezzo potente, le avrei potuto dare la soddisfazione di essere citato, di avere la sua visibilità. Invece no lo faccio ad armi pari: come lei mi ha insultata gravemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social". "Perché ho maturato una convinzione nella mia vita, che le persone che insultano non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo se stesse. E a leggere quelle cose così volgari, così poco cristiane sul mio conto lei ha definito che tipo di uomo è", afferma ancora la conduttrice la quale conclude che potrebbe benissimo denunciarlo e prendere dei soldi, ma non lo farà per rispetto del figlio. "Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caro signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio", sottolinea. L'attore ha insultato la conduttrice dell'Isola dei Famosi rispondendo a un commento social in cui si sosteneva che avessero fatto male a "riesumarlo". "Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anche io i coglioni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati non uso il cu.. io”, ha scritto Benigno. "Non me ne starò zitta", aveva scritto Luxuria condividendo questo post. "Con il tuo video, senza trucco, con la parrucca… Non pensare mai di darti alla recitazione perché sei talmente finta in questo video che soltanto quei pochi vicini al tuo mondo possono difendere una persona che me ne ha fatte di tutti i colori", dice Benigno nel video di replica. L'attore ha poi voluto chiarire anche la posizione di Luxuria: "Lasciali stare i bambini, ha confermato quanto sei piccola. Tu non puoi denunciarmi perché io ho detto la verità. Avresti detto qualsiasi coa ma non te l'hanno permesso". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)