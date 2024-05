Aperte le iscrizioni alla 1^ edizione di “Sommatino in Fiore”, mostra- concorso organizzata da Pro Loco, Comune e Fondazione Sicana

SOMMATINO. Sono aperte le iscrizione per partecipare gratuitamente alla I° edizione “Sommatino in fiore”, mostra/concorso floro-vivaistica Sommatinese. Questa iniziativa – dichiara il Presidente della ProLoco Ignazio Indorato – è la prima mostra/concorso floro-vivaistica sommatinese, iniziativa ideata dalla Pro Loco APS di Sommatino con il patrocinio del Comune di Sommatino e della Fondazione Sicana – SicilBanca.

L’intento è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, monumentale ed etnografico che insiste all’interno del centro storico della città, nonché le testimonianze della civiltà delle miniere che, in quest’area al centro del più grande bacino solfifero isolano e d’Europa, hanno caratterizzato in maniera pregnante la storia, la vita, la cultura di intere generazioni locali. Ecco perché si è pensato che, con l’avvento della primavera/estate, si potesse realizzare in loco un’iniziativa che coinvolgesse i cittadini e gli operatori commerciali nel rendere più armoniosa, colorata ed accogliente la nostra cittadina tramite l’abbellimento floro-vivaistico di balconi, finestre, davanzali, vetrine, ingressi negozi, ma anche di particolari cortili, piazzette e aiuole pubbliche e/o private.

Tutto ciò al fine di riscoprire, con il pieno coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e di appassionati cultori della storia locale, le origini e le tradizioni e i tratti più suggestivi del patrimonio culturale e identitario locale. L’intento, peraltro, è anche quello di avviare un percorso volto possibilmente a fare acquisire anche al nostro paese i requisiti utili per l’inserimento nel Club “I Borghi più belli d’Italia”.

Sarà data preferenza alle iscrizioni dei luoghi ricadenti nel perimetro del centro storico in particolare alle iscrizioni con bonus a ridosso del percorso del borgo antico ed una Commissione valuterà gli allestimenti realizzati stilando poi una graduatoria finale.

Sarà necessario registrarsi nell’apposito elenco partecipanti “Sommatino in fiore” in una delle due sezioni: cittadini o esercenti, fornendo generalità e foto del luogo da abbellire. Le iscrizioni saranno aperte dal 27/05/2024 al 08/06/2024.

I concorrenti potranno iniziare la realizzazione della composizione floro-vivaistica dal 08/06/24 e concluderla entro il giorno precedente l’inizio della manifestazione pubblica per la premiazione fissata per il 22/06/2024.

La Pro Loco interviene con una quota spese di euro 25,00, (venticinque) per ogni iscritto a titolo di contributo, destinato solamente ai primi 40 iscritti, Per soli dieci gruppi creati per l’occasione, che si occuperanno di abbellire esclusivamente luoghi pubblici, come cortili, piazzette e aiuole, individuati dalla ProLoco e dall’amministrazione Comunale è previsto l’intervento a titolo di contributo spese di €.40,00 cad. (scolaresche e gruppi concorreranno nella sezione “Esercenti”).

Altri costi relativi all’allestimento saranno a carico dei partecipanti e senza limiti di spesa. Giorno 22/06/2024 un gruppo Folcloristico percorrerà il tracciato dell’antico e originario borgo del paese che, per l’occasione, sarà interessato da numerose composizioni floreali e vivaistiche. Sarà obbligatorio esporre il contrassegno identificativo numerato, rilasciato al momento dell’iscrizione in modo da individuare e consentire alla commissione giudicatrice di visionare e valutare le composizioni realizzate, come previsto dal regolamento 1°edizione Sommatino in Fiore.