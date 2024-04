Torino, uccidono riccio a bastonate in parco pubblico: denunciati tre minori

(Adnkronos) – Due minorenni e un diciottenne, minore all’epoca dei fatti, sono stati denunciati dai carabinieri di Rivoli per aver ucciso a colpi di bastone e di sedia,. L’evento, era stato ripreso integralmente con degli smartphone e diffuso largamente sui social al punto da indurre un’associazione per il recupero e la salvaguardia animale del cuneese a sporgere una formale denuncia querela. Ai giovani sono stati notificati gli avvisi di garanzia e di conclusione indagini preliminari, emessi dal Tribunale per i Minorenni di Torino, e ora dovranno rispondere di uccisione di animali in concorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)