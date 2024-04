Mercedes MBUX Bark Assist: l’assistente vocale per gli amici a quattro zampe

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz MBUX Bark Assist è l’assistente vocale intelligente in grado di decodificare l’abbaiare del cane e le sue esigenze. Una tecnologia collegata al Mercedes Intelligent Cloud, i cani con l’MBUX Bark Assist, saranno in grado di azionare autonomamente alcune funzioni del veicolo prima che sia intrapreso un viaggio. Tramite l’MBUX è possibile attivare diverse funzioni, dal programma Energizing Comfort al climatizzatore, fino all’assistente allo shopping. Un fedele compagno di viaggi in grado di ampliare e rendere intuitive le più avanzate funzionalità presente a bordo dei nuovi modelli della Casa della Stella e Tre Punte, gli occupanti possono persino ricevere risposte a domande sui risultati sportivi, controllare la loro casa tramite dispositivi di demotica connessi e avere informazioni sul meteo e ambiente circostante. Tramite l’MBUX Bark Assist, gli amici a quattro zampe saranno in grado di azionare autonomamente alcune funzioni del veicolo. In un mondo sempre più connesso, l’idea di poter disporre di tecnologie in grado di venire incontro alle esigenze degli animali è vincente. Ad oggi pochi brand se non la sola Mercedes-Benz dispone di una tecnologia simile che realmente rappresenta un vero salto in avanti verso un futuro sempre più connesso e integrato, dove ogni esigenza, dalla persona all’animale, può e deve essere soddisfatta tramite sistemi intelligenti che riescono a interpretare segni e linguaggi. Il futuro è connesso, sostenibile e sempre più integrato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)