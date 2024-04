Google dovrà distruggere i dati privati raccolti nelle navigazioni in incognito

(Adnkronos) – Google ha accettato di distruggere o rendere anonimi miliardi di record di dati di navigazione web raccolti mentre gli utenti utilizzavano la modalità di navigazione privata "Incognito". Questa decisione emerge da una proposta di accordo per una class action, presentata lunedì, che impone anche a Google di divulgare in modo più dettagliato come raccoglie le informazioni in modalità Incognito e di limitare la raccolta di dati futura. Se approvato da un giudice federale della California, l'accordo potrebbe interessare 136 milioni di utenti Google. La causa del 2020, Brown contro Google, è stata avviata da titolari di account Google che accusavano l'azienda di tracciare illegalmente il loro comportamento attraverso la funzione di navigazione privata. Valutato in 5 miliardi di dollari nell'archiviazione di lunedì, il valore della proposta è stato calcolato determinando il valore dei dati che Google ha immagazzinato e che sarà costretta a distruggere, oltre ai dati che le sarà impedito di raccogliere in futuro. Google dovrà occuparsi dei dati raccolti in modalità di navigazione privata fino a dicembre 2023 e qualsiasi dato che non venga esplicitamente cancellato dovrà essere reso anonimo. "Il presente accordo garantisce una reale responsabilità e trasparenza dal più grande collettore di dati al mondo e segna un passo importante verso il miglioramento e il rispetto del nostro diritto alla privacy su Internet," hanno scritto i querelanti nella proposta di accordo. José Castañeda, portavoce di Google, ha dichiarato che l'azienda è "lieta di risolvere questa causa legale, che abbiamo sempre ritenuto priva di fondamento." Sebbene i querelanti abbiano valutato la proposta di accordo in 5 miliardi di dollari, somma originariamente richiesta come danni, Castañeda ha sottolineato che "non riceveranno nulla". L'accordo non prevede danni per la classe, sebbene gli individui possano presentare richieste. "Non associamo mai dati agli utenti quando utilizzano la modalità Incognito," ha aggiunto Castañeda. "Siamo felici di cancellare vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati a un individuo e che non sono mai stati utilizzati per alcuna forma di personalizzazione". Parte dell'accordo include modifiche al modo in cui Google divulga i limiti dei suoi servizi di navigazione privata, cambiamenti che l'azienda ha già iniziato a implementare su Chrome. Google ha inoltre accettato, per cinque anni, di permettere agli utenti di bloccare i cookie di terze parti per impostazione predefinita in modalità Incognito, impedendo così a Google di tracciare gli utenti su siti esterni mentre utilizzano la navigazione privata. Gli utenti possono ancora presentare richieste di risarcimento danni presso il tribunale statale della California, secondo i termini dell'accordo. Finora, sono state presentate 50 richieste. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)