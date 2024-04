Edizione limitata per la versione Bentayga Apex Edition by Mulliner

(Adnkronos) –

Bentley Motors lancia una serie limitata a soli 20 esemplari denominata Apex Edition. Dotata di cerchi in carbonio Mulliner ultraresistenti e leggeri da 22" abbinati a freni carboceramici, sarà proposta con una scelta di sei specifiche personalizzazioni curate direttamente dal team di design Mulliner.

L'Apex Edition si basa sulla Bentayga S, equipaggiata con il potente propulsore a benzina V8 twin-scroll turbo da 4,0 litri di Bentley. Questo propulsore sviluppa una potenza di 550 CV e una coppia di 770 Nm, con un passaggio da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Ogni Bentayga Apex Edition viene equipaggiata completamente da un alto livello di contenuti personalizzati. La creazione su misura del corpo vettura include lo spoiler anteriore aerodinamico, lo spoiler posteriore, i brancardi e le calotte degli specchietti in fibra di carbonio satinata con la Specifica Styling. Gli interni sono invece caratterizzati da una suddivisione dei colori su misura con fascia, console centrale e listelli sottoporta in fibra di carbonio satinata e dalla Specifica Comfort a cinque posti, completata dall'impianto audio Naim for Bentley.

Ulteriori tocchi personalizzati includono il ricamo degli inserti dei sedili Apex Edition con emblemi Bentley a contrasto, il logo Apex Edition sulle linee di cintura e i battitacchi in fibra di carbonio Apex Edition.

