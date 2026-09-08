Tentato furto in un condominio nel Ragusano, denunciati due minorenni

Sono stati colti in flagranza di reato due giovani mentre tentavano di mettere a segno un furto in un condominio, a Comiso, in provincia di Ragusa, lo scorso 27 agosto. Sono stati i carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del Nor di Vittoria a sorprendere i due mentre stavano mettendo a segno il furto I due, di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Comiso e già noti alle forze dell’ordine – si erano introdotti all’interno di uno stabile di via dei Lecci dopo aver forzato e danneggiato il portoncino d’ingresso.L’intervento dei militari ha consentito di bloccare i giovani direttamente sul posto. A seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi atti allo scasso usati per l’effrazione, ora custoditi in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.I due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania per i reati di tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. (LaPresse)