Automobili Lamborghini rinnova l’immagine

(Adnkronos) – Dopo più di vent’anni dall’ultimo aggiornamento, Automobili Lamborghini rinnova il suo storico logo. Si tratta di un restyling guidato da una nuova strategia del brand che adatta la sua espressione visiva per meglio rispecchiare i valori “brave”, “unexpected” e “authentic” della sua mission attuale. Il nuovo logo viene ridefinito da un font della scritta Lamborghini più ampio rispetto al precedente e da colori minimali, vengono riconfermati il bianco e il nero come gradazioni primarie mentre il giallo si caratterizza per l'introduzione della tonalità oro. Questa versione rinnovata del logo sarà applicata sulle future vetture che usciranno dallo stabilimento di Santa'Agata Bolognese. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)