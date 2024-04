Aprile 2024, le uscite videogiochi per PC e console

(Adnkronos) – Dopo le uscite calde dei mesi scorsi, aprile spicca per un paio di release che fanno già discutere: da un lato Stellar Blade, il gioco action made in Korea esclusivo per PS5 che è in produzione da anni e si preannuncia un'esclusiva d'oro per Sony. Molto atteso anche Sand Land, gioco di Bandai Namco ispirato a una delle opere brevi più apprezzate del compianto maestro Toriyama. A fine mese arriva su PlayStation poi una delle esclusive Xbox storiche, il gioco online Sea of Thieves. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)