Caltanissetta. Il 21 marzo saranno ricordati i 137 soldati deceduti nel disastro ferroviario di Xirbi

CALTANISSETTA. Il 20 febbraio scorso si è svolto nella Parrocchia “SS. Crocifisso” in Borgo Petilia (CL) il Consiglio Pastorale Parrocchiale e, tra gli argomenti trattati, c’è stata la proposta di svolgere una manifestazione in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Caltanissetta Xirbi (ricadente nel territorio parrocchiale) il 21 marzo 1943. Lo ha reso noto il parroco Antonio Luigi Bonasera e il Consiglio Pastorale.

Riportiamo un breve racconto dell’accaduto tratto da alcuni giornali locali:

“Il 21 marzo 1943, il treno 8860 su cui viaggiavano 800 militari del 476° battaglione costiero, era in movimento verso la stazione di Caltanissetta Xirbi, con destinazione Termini Imerese (PA). Intorno alle 15, il treno giunse nei pressi della stazione di Caltanissetta Xirbi ma, all’improvviso, dalla galleria sbucò a tutta velocità una carbonaia, che puntava dritta verso il convoglio.

Il tender era ormai senza controllo e investì il convoglio in manovra. Nel violento impatto scoppiarono anche gli esplosivi custoditi nei vagoni del treno. Morirono 137 persone ed altre 360 rimasero ferite in modo più o meno grave.

La tragedia fu catalogata come incidente e non venne aperta alcuna inchiesta in merito, nemmeno dopo la guerra e, purtroppo, non c’è stata in questi anni alcuna manifestazione annuale per ricordare il tragico evento.

Il 21 marzo 1975, su iniziativa dell’allora Vescovo di Caltanissetta, Mons. Alfredo Maria Garsia, fu posta una targa presso la stazione di Caltanissetta Xirbi, per ricordare il tragico evento.

I militari deceduti, veneti e lombardi, erano tutti di età compresa tra 21 e 30 anni”. La Parrocchia ha quindi deciso di ricordare le vittime del sanguinoso evento, secondo il seguente programma:

Giovedì 21 Marzo 2024

ore 17,30: Presso la stazione ferroviaria di Caltanissetta Xirbi.

Momento di preghiera e commemorazione delle vittime dell’incidente ferroviario della stazione di Xirbi.

ore 18,15: Presso la Chiesa parrocchiale “SS. Crocifisso” in Borgo Petilia (CL). Celebrazione Eucaristica in suffragio delle vittime dell’incidente ferroviario della stazione di Xirbi. Alla manifestazione interverranno autorità religiose, militari e civili della Regione.