Caltanissetta. Approvata, su proposta del consigliere comunale Aiello, mozione per istituire il Partenariato sociale

CALTANISSETTA. Per far fronte alla persistente crisi economica, che riduce un numero crescente di famiglie e imprese nissene in condizioni sempre più difficili e precarie, su proposta del Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato all’unanimità una Mozione avente ad oggetto l’istituzione del Partenariato Sociale come misura di agevolazione reciproca per i cittadini, imprese e Amministrazione Comunale.

“Ringrazio i colleghi Consiglieri per il voto favorevole alla mia Mozione” – dichiara Oscar Aiello, che aggiunge:“Grazie al Consiglio Comunale anche a Caltanissetta verrà istituito il partenariato sociale, una modalità che concilia l’obbligo del pagamento di tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare e delle imprese e si delinea come un ulteriore strumento di politica sociale a favore dei nuclei disagiati e delle imprese in difficoltà. In questo modo – chiarisce Oscar Aiello – verrà tutelato il diritto di ciascun nucleo a preservare le risorse economiche per i bisogni primari, garantendo al contempo il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi”.

“In cosa consiste il partenariato sociale? E’ una metodologia di collaborazione – spiega Oscar Aiello – che persegue finalità di interesse generale, si instaura tra cittadini (singoli o associati) o piccole e medie imprese, che anzichè pagare un debito tributario in denaro, assolvono alla propria obbligazione tributaria per il tramite di una prestazione d’opera o di servizi e l’Ente territoriale che, anzichè ricevere denaro, porta in compensazione un proprio credito tributario con quell’opera o quel servizio”.

Gli interventi oggetto del partenariato sociale possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazza, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Con l’approvazione della Mozione presentata dal Consigliere Aiello il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad introdurre, alle condizioni che l’Amministrazione Comunale riterrà necessarie e utili, in funzione dei bisogni rilevati tra i cittadini e le imprese e compatibilmente con le esigenze di bilancio, il partenariato sociale, in applicazione dell’art. 201 del D.lgs 36/2023, come misura di agevolazione reciproca tra cittadini e imprese e la nostra Amministrazione.