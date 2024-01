In bicicletta con la figlia di tre anni, investito a Pavia

Un uomo di 42 anni e la figlia di 3 sono stati investiti da un’auto questa mattina in una strada alla periferia di Pavia. Il 42enne in bici stava portando la bimba, seduta sul seggiolino, all’asilo. Per cause ancora da chiarire una vettura li ha urtati facendoli cadere sull’asfalto. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Padre e figlia, giudicati in codice giallo, sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.