Brasile: esplode bombola gas in condominio, 3 morti e 14 feriti

Almeno tre persone sono morte e altre rimaste 14 ferite in un’esplosione avvenuta in un condominio nel nordest del Brasile. Lo hanno riferito ieri i vigili del fuoco, citati dai media locali. L’incidente è accaduto domenica in un edificio composto da 44 appartamenti nella città di Aracaju, capitale dello stato di Sergipe. A causare la deflagrazione è stata una fuga di gas da una bombola all’interno di una cucina, secondo i pompieri. Ci sono stati diversi crolli nel condominio e si teme che ci possano essere ancora almeno tre dispersi sotto le macerie. (ANSA).